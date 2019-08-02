Нацгвардия Украины тайно отрабатывает в Припяти стратегию «деоккупации Донбасса»

02.08.2019, Припять, Владимир Гладков

Национальная Гвардия Украины, несмотря на опасность для жизни туристов и ценность города как исторического объекта, тайно использует город припять в Чернобыльской зоне отчуждения как полигон для своих военных учений.

Об этом сообщило немецкое информационное агентство «DW», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине о тренировках нацгвардейцев на загрязненной радионуклидами местности известно немногим. Редкие упоминания о стрельбах в Припяти можно встретить на интернет-ресурсах так называемых «сталкеров» – людей, практикующих нелегальный туризм в зону отчуждения», – отмечается в публикации.

Одно из немногих сообщений о стрельбах в черте города принадлежит директору компании «Чернобыль-тур» Ярославу Емельяненко, который в январе 2018 года жаловался, что Нацгвардия снова закрыла Припять для посещения, даже несмотря на то, что многие туристы уже купили билеты.

«Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину», – написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что на сайтах Нацгвардии и МВД Украины учения в заброшенном городе не упоминаются. Однако после запроса «DW» в пресс-службу НГУ подтвердили, что бойцы Нацгвардии действительно время от времени тренируются в Припяти, поскольку в Украине отсутствуют специально подготовленные для этого учебные объекты.

«Именно поэтому, реализуя план министра внутренних дел касательно деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов», по согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе», – сказано в ответе на запрос DW.

Помимо опасности для личного состава НГУ, стрельбы в Припяти также являются и серьёзной опасностью и для нелегальных туристов в зону отчуждения, которых в покинутый город наведывается немало. Среди таких «сталкеров» много несовершеннолетних.

Осудили военные учения в Припяти и те, кто выступает за предоставление городу статуса памятного места. Так, сотрудник турагентства «Чернобыль-тур» Сергей Мирный, который является инициатором электронной петиции (размещена на сайте президента Украины) о предоставлении объектам Чернобыля статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО, возмутился вопиющим вандализмом украинских военных.

«Приезжают туристы и видят следы от пуль в окнах, что просто вандализм. Это просто показывает нас как дикую страну», – сказал он.

Разделяет его возмущение и известный исследователь Припяти Александр Сирота.

«Мы сегодня говорим о том, что Припять – это потенциальное наследие ЮНЕСКО. Как мы можем вообще рассматривать проекты музеефикации этого города, если по центральным зданиям, которые потенциально могут стать памятниками, ведется стрельба?», – возмутился исследователь.