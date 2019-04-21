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21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Спецслужбы, Украина
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Нацгвардия взяла под охрану АЭС и иностранные посольства, авиация МВД приведена в готовность

Во время голосования во втором туре президентских выборов Национальная гвардия Украины охраняет атомные электростанции и иностранные дипломатические учреждения по всей Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Николай Балан.

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“Части и подразделения Национальной гвардии с 19 апреля перешли на усиленный вариант несения службы, усилена охрана особо важных государственных объектов, включая атомные электростанции, усилена охрана дипломатических посольств и консульств на территории Украины”, – отметил он.

Кроме того, как добавил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, авиация Министерства внутренних дел приведена в готовность для перемещения правоохранителей из одной области в другую в случае возникновения необходимости усилить присутствие личного состава в том или ином регионе.

“Вся авиация приведена полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах. Если возникнет необходимость перемещения личного состава в те или иные регионы нашего государства, если ситуация будет усложняться”, – отметил он.

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