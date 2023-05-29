«Нацгвардия – заградотряды для постановок под камеру» – генерал Кривонос

Вадим Москаленко .  
29.05.2023 23:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Активно разрекламированные бригады Нацгвардии и МВД Украины, принимающие добровольцев в нацистские подразделения – очень неоднозначные формирования, поскольку люди всегда нужны и для ВСУ.

Об этом на канале скандального депутата Верховной рады Гео Лероса заявил экс-замначальника ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Активно разрекламированные бригады Нацгвардии и МВД Украины, принимающие добровольцев в нацистские подразделения – очень...

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«У нас почему-то вместо создания бригад и подъёма информационного пула по созданию бригад Вооружённых сил поднимается пул создания бригад наступления под эгидой Нацгвардии и МВД. Задаю вопрос – а зачем? У нас что – вооружённые силы уже настолько укомплектованы, что некуда там уже людей девать?

Знаете, в вооружённых силах восприятие этих бригад, во-первых, негативное, их воспринимают, что их готовят как заградотряды на определённый случай защищать руководство офиса президента в случае, когда по окончанию войны наши хлопцы вернутся домой и будут задавать вопросы.

Или, если проще и более трезво посмотреть, эти подразделения могут быть введены на последних победных этапах войны для ведения определённых боевых действий, и информационно будут поданы они – что именно они являются победителями», – рассуждал он.

«Такие вещи мы уже неоднократно проходили, когда одни заходят зачищают, а другие потом под камеры прессы заходят в эти города. Это в армии достаточно часто было», – возмущался Кривонос.

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