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Активно разрекламированные бригады Нацгвардии и МВД Украины, принимающие добровольцев в нацистские подразделения – очень неоднозначные формирования, поскольку люди всегда нужны и для ВСУ.

Об этом на канале скандального депутата Верховной рады Гео Лероса заявил экс-замначальника ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас почему-то вместо создания бригад и подъёма информационного пула по созданию бригад Вооружённых сил поднимается пул создания бригад наступления под эгидой Нацгвардии и МВД. Задаю вопрос – а зачем? У нас что – вооружённые силы уже настолько укомплектованы, что некуда там уже людей девать? Знаете, в вооружённых силах восприятие этих бригад, во-первых, негативное, их воспринимают, что их готовят как заградотряды на определённый случай защищать руководство офиса президента в случае, когда по окончанию войны наши хлопцы вернутся домой и будут задавать вопросы. Или, если проще и более трезво посмотреть, эти подразделения могут быть введены на последних победных этапах войны для ведения определённых боевых действий, и информационно будут поданы они – что именно они являются победителями», – рассуждал он.

«Такие вещи мы уже неоднократно проходили, когда одни заходят зачищают, а другие потом под камеры прессы заходят в эти города. Это в армии достаточно часто было», – возмущался Кривонос.