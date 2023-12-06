Началась гонка на выживание между Зеленским и Байденом – Царёв

США нуждаются в завершении украинского конфликта, теперь Вашингтону нужно создать недовольство в обществе и снизить рейтинг Зеленского, чтобы понудить его к переговорам с Россией. Но поскольку украинский диктатор продолжает упираться, США будут и дальше сокращать объемы помощи. Однако Зеленский надеется сохранить пост до президентских выборов в США, чтобы шантажировать кандидата Байдена.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп, а ныне блогер и эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Соединённые Штаты рассчитали конфликт как по нотам. Во-первых, им изначально было всё равно возьмут ли русские под контроль Киев или нет. Для них главное было ввести санкции, и они ввели санкции. Они перевели Европу на СПГ, а бизнес из Европы – в Соединенные штаты. Все, что они хотели от этого конфликта, они получили. Но они понимают, что дальше конфликт им не нужен. Россия всё дальше уходит в Китай, вспыхивают новые конфликты, как неожиданно вспыхнул конфликт в Израиле, на старте конфликт Бразилии и Венесуэлы, которым тоже Соединённые штаты должны будут заниматься. Конфликт с Китаем и Тайванем, которым тоже надо заниматься: надо начинать Холодную войну, надо начинать ограничения по санкциям и так далее. Госдепартамент имеет некие определённые ограничения, Блинкин не разорвётся, мотаясь по всему миру. Он и так сейчас фактически ночует в самолёте», – считает Царёв.

По его словам, даже если не считать объемы финансов, административно уделить внимание каждому конфликту у США просто не хватит рук – им нужно гасить какие-то конфликты.

«И желание маленького диктатора на Украине, который хочет сохранить свою власть ценой жизней своих соотечественников, которых он будет бросать в «кровавую мясорубку» – это желание мало их интересует. Им вообще всё равно, что будет с Украиной. Им всё равно, где пройдёт линия фронта, в одном месте или в другом, где будет граница между Украиной и Россией», – уверен эксперт.

Исходя из этого, СЩА будут наращивать давление на Зеленского. Рейтинг украинского диктатора Зеленского после того, как русские войска отошли из-под Киева, из-под Харькова, ушли из Херсона зашкаливал.

«Они понимали, что в таких условиях конфликт прекратить нельзя. Именно поэтому они, с одной стороны, поставляли недостаточно, я так считаю и это знаю точно, поставляли недостаточное количество вооружений, которое нужно было для успешного украинского контрнаступления, и, с другой стороны, они требовали, чтобы ВСУ шли в контрнаступление. Они хотели, чтобы Украина получила военную неудачу и на фоне этого вышла на какие-то мирные переговоры с Российской Федерацией. Пока ещё такого явного военного поражения нет, пока еще нет активного продвижения вперёд российских Вооруженных сил, и они резко сократили поставки вооружения», – подчеркнул политик.

Он уточнил, что если раньше Вашингтон поставлял Киеву в среднем оружия на 1,2 млрд долларов в месяц, тоже не на такую большую сумму, если сравнивать с теми же поставками в Афганистан, то сейчас они поставляют на уровне 100 млн долларов, и это совсем мало.

«Рано или поздно нехватка боеприпасов начнёт сказываться. Вот, на днях в Херсоне под Крынками наша артиллерия подбила гаубицу М777. Никогда до этого ВСУ не подкатывали эти гаубицы так близко к линии фронта, а теперь наша артиллерия смогла достать до их артиллерии. Почему? Потому что, скорее всего, у них недостаток уже сказывается, недостаток высокоточных дальнобойных боеприпасов. Дальше это отставание будет нарастать, дальше будет расти разочарование в украинском обществе. Они считают, что так вынудят Зеленского поменять свою позицию, а Зеленский считает, что он сможет дотянуть до начала избирательной кампании в Соединённых Штатах», – заключил Царёв.