Началась интеграция Запорожской области в Россию

06.07.2022  12:50 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Новоназначенный замглавы администрации Запорожской области, экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко обозначил зоны своей ответственности на новом посту – интеграция в экономику Российской Федерации.

Он будет отвечать за переход Приазовья в рублевую зону и выстраивание логистических цепочек через Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новоназначенный замглавы администрации Запорожской области, экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко обозначил зоны своей...

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«Перед нами стоит уникальная задача – восстановление мирной жизни в области, – заявил Козенко в комментарии «Крым 24». – Нужно создавать план социально-экономического восстановления, определить приоритеты, механизмы решения самых сложных вопросов. Необходимо определить возможности для инвестиционной деятельности – область может сама зарабатывать.

Нужно посмотреть, какие предприятия могут быть бюджетообразующими и могут стать привлекательными с точки зрения инвестирования. Кроме того, необходимо обеспечить стабильную работу финансовой сферы, предприятий всех форм собственности, бесперебойное финансирование социальной сферы и инфраструктуры».

Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС готова поставлять в Крым около 25% производимой энергии. Сейчас в регионе наблюдается профицит энергии и невостребованные киловатты вполне могут пригодиться в Крыму, тем более что до подрыва ЛЭП полуостров получал больше 70% электроэнергии с материка, и сейчас при работе собственных ПГТУ ТЭС в пиковые периоды вынужден заимствовать киловатты у Краснодарского края.

В случае восстановления линий с Запорожской АЭС электроэнергия через Крым пойдет транзитом на Тамань, где идет активное строительство портового комплекса с перевалкой разного вида грузов и сопутствующим производством.

Напомним, о назначении Козенко вице-губернатором Запорожья сообщил в своем телеграм-канале член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

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