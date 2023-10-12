Началась одна из главных битв украинской войны

Битва за Авдеевку является одной из самых существенных в этой войне.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Малые вражеские группы «штормов». Почему малые? Потому что они уже не штурмуют по 50-100, это маленькие группы, 6-8 орков, но их много. И применение всего, что можно себе представить, начиная с малой артиллерии, заканчивая массированными атаками авиации по Авдеевке и всех районах пригорода – Очеретье, Красногоровка и так далее. Сегодня мы видели «Солнцепеки», две штуки даже.

Откровенно вам скажу – на фронте я полтора года и никогда не видел, чтобы были «Солнцепеки», сразу два. Потому это все свидетельствует не об одиночной какой-то атаке, попытке локального штурма, провокации какой-то, а то, что враг будет пытаться делать все для того, чтобы давить на Авдеевку», – сказал бывший депутат