Началась одна из главных битв украинской войны
Битва за Авдеевку является одной из самых существенных в этой войне.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Малые вражеские группы «штормов». Почему малые? Потому что они уже не штурмуют по 50-100, это маленькие группы, 6-8 орков, но их много. И применение всего, что можно себе представить, начиная с малой артиллерии, заканчивая массированными атаками авиации по Авдеевке и всех районах пригорода – Очеретье, Красногоровка и так далее. Сегодня мы видели «Солнцепеки», две штуки даже.
Откровенно вам скажу – на фронте я полтора года и никогда не видел, чтобы были «Солнцепеки», сразу два. Потому это все свидетельствует не об одиночной какой-то атаке, попытке локального штурма, провокации какой-то, а то, что враг будет пытаться делать все для того, чтобы давить на Авдеевку», – сказал бывший депутат
«Авдеевка для них стратегический город, потому что в Донецке они не могут себя спокойно чувствовать. Весь периметр города Донецк обстреливается нашими средствами именно из Авдеевки или пригорода Авдеевки.
Кроме того, если бы или даже когда мы атаковали бы Донецк, то ворота на Донецк – это именно авдеевские ворота. Все эти факторы говорят о том, что все серьезно, началась одна из существенных битв этой войны», – заявил Фирсов.
Спасибо!
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