Началась подготовка к грязной провокации против монахов Киево-Печерской Лавры

04.01.2019, Киев, Игорь Петров

Монахи Московского Патриархата могли похитить и заменить муляжами мощи святых в Киево-Печерской Лавре. Министерство культуры Украины, ранее создавшее комиссию по инвентаризации имущества монастыря, должно включить в ее состав «национально сознательных» депутатов и «активистов».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-боевик нацбата «Азов» депутат Верховной Рады Игорь Луценко, один из инициаторов захвата Киево-Печерской Лавры.

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«Проблема – в том, что, скорее всего, там уже все вывезено. Вывезли все эти мощи. Генетическая экспертиза есть, или нет? Это аутентичные мощи или муляжи? Куда все делось? Это, скорее всего, будут ошеломляющие факты, и поэтому туда пока еще никого не пускают», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Созданная комиссия по инвентаризации должна уже была отчитаться, но это – узкочиновничья комиссия, и давайте попросим Минкульт включить в нее общественность, народных депутатов. Давайте вместе работать, проводить инвентаризацию», – добавил Луценко.

Ранее в украинской прессе появились сведения о том, что власти готовят судебные иски с целью передачи корпусов Киево-Печерской Лавры государственному заповеднику. Это будет означать начало рейдерского захвата с целью переподчинения монастыря новой раскольнической церковной структуре, подчиняющейся Стамбулу.

Несколько недель назад чиновники уже инициировали отмену передачи в пользование УПЦ МП строений Почаевской Лавры.