Началась подготовка к очередной встрече Лукашенко с Зеленским

10.01.2020, Москва, Елена Острякова

Организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины создан по распоряжению белорусского премьер-министра.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оргкомитет возглавил вице-премьер Игорь Ляшенко. До 20 февраля он разработает и утвердит план подготовки проведения мероприятия.

Предыдущий Форум регионов состоялся в Житомире в октябре 2019 года. На нем состоялась встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. На ней обсуждались возможности обмена военных технологий и создания невыгодных для России торговых маршрутов.