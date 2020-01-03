Началась подготовка продажи ГТС Украины по цене металлолома

03.01.2020, Киев, Игорь Петров

Украинскую ГТС готовят к продаже по цене металлолома. Об этом в беседе на канале «Эхо Киева» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас они (проведут) какую-то окончательную распродажу, видимо, по цене металлолома. И, опять же, смотрите – эта соросовская мишпуха, они же не кричат, во сколько оценили трубу ГТС. В 120 миллионов долларов!

Ну, слушайте, западные оценки – 12 миллиардов. У Юлии Владимировны в свое время была оценка меньше пяти миллиардов, в правительство Януковича было меньше десяти. Но не 120 миллионов! Это ровно в 100 раз меньше, чем есть оценка нами же», – сказал Джангиров.

Он пояснил, что такая низкая цена может объясняться только одним – ГТС Украины перестанет приносить прибыль.

«Это может быть только в одном случае – что это не является активом, что оно с какого-то момента в ближайшем будущем перестанет генерить финансовый поток. Тогда действительно она стоит столько, сколько металлолом минус порезка, минус самовывоз.

У них сейчас, я понимаю, план все-таки кому-то сбагрить эту ГТС, и пусть тогда новый оператор, который будет совладельцем или в каких-то отношениях концессии, пусть договаривается с русскими», – сказал Джангиров.