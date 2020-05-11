Началась ползучее признание Крыма российским – соратник Порошенко

11.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть фактически признает, что Крым является территорией РФ, создавая хабы на границе с республикой.

Об этом в эфире телеканала «Общественное. Крым» заявил депутат Верховной рады от партии Блок Петра Порошенко Сергей Хлань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик уверен, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским лидером Владимиром Путиным и постепенно признает Крым частью РФ.

«То, что происходит сейчас, у меня немного, знаете, двоякое чувство. Потому что вроде бы продолжаются те действия, которые закладывали мы, но они пошли вперед.

И я понимаю, что обустройство этих пунктов – это уже не просто доступ украинских граждан, которые находятся в Крыму, к более качественным услугам на территории, подконтрольной Украине, но я думаю, что это больше тот план Зеленского, который он обусловил с Путиным вначале в Минске, а потом уже в «нормандском формате».

Такое, знаете, ползучее признание оккупированных территорий… Создание таких таможенных постов – это и есть признание того, что Крым – это уже не часть Украины, а часть Российской Федерации», – заявил Хлань.