11.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Началась ползучее признание Крыма российским – соратник Порошенко


Украинская власть фактически признает, что Крым является территорией РФ, создавая хабы на границе с республикой.

Об этом в эфире телеканала «Общественное. Крым» заявил депутат Верховной рады от партии Блок Петра Порошенко Сергей Хлань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Политик уверен, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским лидером Владимиром Путиным и постепенно признает Крым частью РФ.

«То, что происходит сейчас, у меня немного, знаете, двоякое чувство. Потому что вроде бы продолжаются те действия, которые закладывали мы, но они пошли вперед.

И я понимаю, что обустройство этих пунктов – это уже не просто доступ украинских граждан, которые находятся в Крыму, к более качественным услугам на территории, подконтрольной Украине, но я думаю, что это больше тот план Зеленского, который он обусловил с Путиным вначале в Минске, а потом уже в «нормандском формате».

Такое, знаете, ползучее признание оккупированных территорий… Создание таких таможенных постов – это и есть признание того, что Крым – это уже не часть Украины, а часть Российской Федерации», – заявил Хлань.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть