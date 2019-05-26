Началась украинизация Белоруссии

26.05.2019, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии проходят те же самые процессы, что и в соседней Украине только менее интенсивно и не так открыто.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил политолог Богдан Безпалько.

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«Налицо формирование определенной государственной идеологии и оправдывающей эту идеологию отделения и самостийности интерпретации истории.

Среди молодых белорусов есть как те, кто считает нас единым народом, так и те, кто русским относится хуже, чем некоторые представители полка «Азов».

В главных вузах Белоруссии преподаватели националисты. Это сознательная политика белорусского государства. Через несколько поколений это будет тот же самый украинских нарратив, только со своей спецификой», – сказал Безпалько.

Единственное отличие Белоруссии от Украины он видит в том, что гражданская война в случае окончательного поворота на Запад там невозможна.

«Я не думаю, что в Белоруссии возможно восстание с пророссийскими лозунгами. Там нет движений прорусского характера, эту поляну давно вытоптали. Все, что там имеет название «пророссийского», – это абсолютный фейк и фальшивка. Поэтому белорусское население, скорее всего, проголосует ногами. Они будут надеяться на то, что им, как жителям ЛДНР, выдадут российские паспорта, и они смогут приехать в Россию, обустроиться тут и работать», – сказал Безпалько.