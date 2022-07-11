Началась украинизация молдавского телевидения

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Новости Украины

Общественный телеканал Moldova-1 начал транслировать новости на украинском языке с румынскими субтитрами.

Компания «Teleradio-Moldova» анонсирует, что раз в неделю будет выпускать передачу «Щотижневик».

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В сетке молдавского кабельного телевидения уже давно существуют несколько украинских телеканалов .

19 июня президент Молдовы Майя Санду подписала закон об «информационной безопасности», предусматривающий запрет новостных и аналитических передач из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении.

Фактически речь идет о возобновлении блокировки российских СМИ «из-за войны на Украине».

Борьба молдавских властей с российскими СМИ началась задолго до принятия одиозного закона. С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Под это ограничение попали российские телеканалы. В том же году координационный совет по телевидению и радио РМ оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая на 85 тыс. леев (около $5 тыс.).

В конце декабря 2020 года парламентское большинство, сформированное Партией социалистов, успело принять законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг, отменяющий запреты.

Но уже в конце 2021 года президент Санду заявила о недопустимости «пропаганды со стороны России и других государств». В середине октября председатель профильной парламентской комиссии Лилиана Николаеску-Онофрей, представляющая президентскую партию «Действие и солидарность», направила письмо Совету по аудиовизуалу, в котором потребовала проведения проверки трех телеканалов: Moldova 1, NTV и Primul în Moldova. Последние два показывают российские программы и новости.

Гонения на российские СМИ усилились после начала СВО на Украине. В марте Телеканал NTV Moldova был оштрафован на 25 тыс. леев за неправильно поданную информацию в новостях про Украину. Он якобы некорректно представил информацию о существовании в Украине американских биологических лабораторий.

Тогда же Совет телевидения и радио (СТР) оштрафовал телеканал «РТР-Молдова на 20 тыс. леев за одностороннее освещение событий в Украине.

7 июня Совет по телевидению и радио (СТР) Молдавии оштрафовал ретранслятора российского телеканала НТВ за представление в своей программе 9 мая как Дня Победы в Великой Отечественной войне, а не Второй мировой.

Вскоре был задержан гагаузский журналист Николай Костыркин по обвинению в «разжигании розни» и «призыву к войне». Это многих напугало. Известный шоу-блогер Kira объявила, что вынуждена отказаться от политического содержания своего дальнейшего контента.