Началась всемирная позиционная война – Монтян

Глобальное противостояние между Россией и Западом зашло в тупик, и любой фактор может изменить ситуацию – в ту или другую сторону.

Об этом на канале «Мультичел» заявила покинувшая Киев и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Концовку войны я не знаю. Потому что элиты сами ещё не знают, чего они хотят. Слишком много разных факторов, от которых всё зависит, и которые могут зарешать. Вот, кто бы мог подумать, что будет такая заруба в Израиле? И кто знает, во что это всё выльется. Кроме того, скоро куча выборов везде. И в Европарламент, и в кучу стран, и непонятно, что там себе могут думать элиты, которые, возможно, сменят тех, кто есть сейчас. Абсолютно непредсказуемо, но уже понятно, что ни у кого нет подавляющего преимущества. Началась позиционная война не только на линии боевого соприкосновения, но и по всему миру. Оказалось, что мир завязан друг на друге гораздо теснее, чем кому-то казалось. Иран сорок лет под санкциями – что это за санкции такие, если Иран так отжигает. И постоянно находят в российских [дронах] какие-то чипы западного производства, а Запад покупает российские ископаемые, уран. То есть, мир оказался гораздо более глобален, и разделить его не получается», – сказала Монтян.

«В чём концептуальная дурость концепции Салорейха: «Мы все памятники уничтожим пусть будет только украинская мова, историю мы перепишем». Вы больные, мать вашу? Мир давно похож на разноцветный пластилин, который практически весь смешали в кучу. А эти безумцы пытаются разделить его назад, выковырять мясо из котлет. Не бывает такого, это маразм. Весь мир уже понял, что изоляция возможна где-то на Андаманских островах, в племенах», – добавила адвокат.