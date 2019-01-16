Началась высылка из России героини ток-шоу с Украины

16.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Минувшей ночью началась процедура выдворения из России бывшей украинской журналистки Елены Бойко (Вищур), которая покинула Львов после победы Евромайдана и жила в Москве, участвуя в многочисленных ток-шоу на российском ТВ, но так и не легализовала свой статус в РФ.

Накануне Нового года Бойко была задержана, суд за нарушение миграционного законодательства принял решение о ее выдворении на Украину, где журналистке, как утверждает ее защита, может грозить преследование СБУ.

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Вчера вечером журналистку посадили на поезд, который следовал до Белгорода. То есть, вместо возможной депортации в республики Донбасса, Бойко грозила высылка в Харьков, где она сразу бы попала в руки украинских силовиков, рассказал в своем блоге политолог Руслан Осташко, защищающий журналистку.

«Лена Бойко в поезде, её выдворяют на Украину. Всё обставлено так, что она сама согласилась на это выдворение. Обещают отправить её в Донецк, но везут на поезде в Харьков», – написал он вчера вечером в своем блоге.

Одновременно из Москвы в Белгород направилась на автомобиле адвокат журналистки Галина Перфильева, передает корреспондент “ПолитНавигатор”.

В 7 часов утра стало известно, что Бойко «вывели из поезда и силой посадили в оливковое Рено». «Везут в сторону пункта пропуска Нехотеевка. Оттуда прямая дорога только в Харьков», – сообщил Осташко.

В настоящий момент Бойко находится на пункте пропуска на границе. Ее документы изучают пограничники. «ПолитНавигатор» будет следить за ситуацией.