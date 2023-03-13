Начались переговоры о сдаче Артёмовска – военкор Хайруллин

Владимир Гладков .  
13.03.2023 20:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку засевшие в Артёмовске всушники не смогли повторить тактику своих мариупольских побратимов и прикрыться мирными жителями, их сопротивление слабеет с каждым днём, и в ближайшее время город будет освобождён.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку засевшие в Артёмовске всушники не смогли повторить тактику своих мариупольских побратимов и прикрыться...

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«В Бахмуте стремительно слабеет сопротивление, они находятся в оперативном окружении, у них кончается боекомплект. Идёт уже речь о сдаче города, уже идут переговоры, развёрнута специальная переговорная миссия, гуманитарная миссия рядом развёрнута.

Это вопрос решённый, осталось немного времени», – сказал военкор.

Хайруллин подчеркнул, что засевшие в городе всушники попытались применить мариупольскую тактику и прикрыться местными жителями, но у них не получилось.

«Остаётся там около двух тысяч человек, они ведь не выпускали. Там очень большой частный сектор, в нём, говорят, много.

Они попытались повторить такой же манёвр, как в Мариуполе – сказать, что давайте все прятаться на заводе, согнать всех, а потом ими прикрываться. Там завод Цветного оборудования, или как там называется, они туда пытались спрятать людей, но им не удалось, насколько понимаю. И сопротивление слабеет каждый день», – подытожил он.

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