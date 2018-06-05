05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Начались переговоры Украины и Венгрии по закону об образовании

Министерство Украины и венгерская община начали переговоры по языковой статье закона “Об образовании”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Украины.

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Отмечается, что МОН и венгерская община начали бкдкт работать над разработкой госстандартов и типовых программ.

Основной акцент переговоров был сделан на уточнении позиций по плану имплементации статьи 7 Закона “Об образовании”, совершенствование методик для изучения украинского языка, разработка новых стандартов и учебников, предполагается сделать в рамках переходного периода к полноценной имплементации языковой статьи.

Стороны также договорились, что представители венгерской общины войдут в рабочие группы, которые занимаются разработкой государственных стандартов и типовых образовательных программ. Представители общины также передали предложения по проекту языковой статьи будущего Закона “Об общем среднем образовании”, в которой должно быть уточнен путь имплементации языковой статьи Закона “Об образовании”.

Ранее в НАТО призвали Украину и Венгрию урегулировать разногласия.