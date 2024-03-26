Начались проблемы с ПВО. Удары России будут один за другим – Арестович

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Россия истощила украинское ПВО и накопила ресурс собственных ракет, поэтому ничего хорошего в ближайшее время Украину не ждет.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они подгадали момент – копили достаточно долго для него, когда у нас есть пробелы в ПВО, банально по ракетам. Не хватает ракет», – сказал экс-советник ОП.

«С одной стороны, не хватает ракет, потому что американцы не голосуют, помощь не поступает. А с другой стороны, они накопились конкретно. И вот это окно они попытаются использовать по максимуму. Я боюсь, что в ближайшее время удары будут один за другим», – заявил Арестович.