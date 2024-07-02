Начались тайные переговоры Москвы и Киева – Мосийчук

Игорь Шкапа.  
02.07.2024 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Между Россией и Киевом уже около месяца идут не афишируемые переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук.

«Мне точно известно из моих источников в офисе президента, что уже больше месяца идут переговоры между Банковой и Кремлем. Где-то находится совместное видение, где-то нет, но переговоры идут», сказал Мосийчук.

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Между Россией и Киевом уже около месяца идут не афишируемые переговоры о мирном урегулировании...


«Любые попытки остановить войну – это плюс. Но существуют вещи, которые могут в дальнейшем очень негативно сказаться на существовании государства, на жизни украинцев», – говорит экс-депутат.

По его словам, пропаганда, поддерживающая офис президента, бросила пробный камушек относительно возможных переговоров о мире, чтобы проверить реакцию общества.

«Если останется один Киев и выход к Черному морю – это уже победа», – описывает логику пропагандистов Мосийчук.

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