«Начальная стадия» контрнаступления ВСУ может затянуться

Вадим Москаленко.  
29.06.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Киевская и западная пропаганда будет говорить о том, что контрнаступление только готовится, до тех пор, пока ВСУ не достигнут каких-либо серьёзных успехов на фронте.

Об этом на канале «Piliteka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевская и западная пропаганда будет говорить о том, что контрнаступление только готовится, до тех...

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«Да, россияне очень серьёзно укрепились за это время, это было абсолютно понятно. Нам не удалось получить все объёмы заявленной техники, нужной нам техники, на которую мы рассчитывали. Хотя западные партнёры говорят, что мы дали вам всё, что вы хотели, это неправда. Ленд-лиз до сих пор полноценно не работает», – сказал эксперт.

«При этом риторику военного командования тоже надо понимать. Никто же не скажет, что что-то не получается, это война, оппонент сразу же будет использовать это в целях своей пропаганды. Поэтому что бы ни происходило, даже если что-то не будет получаться, военное руководство и наше, и тем более западных партнёров, будет говорить о том, что это только подготовительные стадии, у нас ещё есть силы, мы ещё будем идти вперёд. Ну, это война», – сказал Бортник.

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