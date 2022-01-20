Начальник Генштаба о провокациях на севере Косово: «Отреагируем»
Начальник Генерального штаба Войска Сербии генерал Милан Мойсилович заявил, что не исключает новых односторонних действий так называемых Сел безопасности Косово (FSK) на севере Косово и Метохии.
При этом генерал отметил, что сербская армия ответит на подобные провокации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не исключаю такой возможности, что силы безопасности, которые существуют в Косово и Метохии, в одностороннем порядке и непропорционально будут задействованы для достижения определенных политических задач на местах.
Но в наши действия входят в функции поддержания безопасности не только в мирных ситуациях, но и в опасные моменты, и это гарантирует, что наш народ в Косово и Метохии может жить и пользоваться своими правами, как и все граждане этой страны», – сказал Мойсилович, дав понять, что в случае новых вооруженных провокаций на севере края сербская армия в стороне не останется.
При этом генерал повторил, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН и Кумановским военно-техническим соглашением подразделения KFOR являются единственными законными вооруженными силами в Косово.
«Мы настаиваем на том, чтобы их отношения с другими структурами безопасности, которые не признаются в наших документах обладателями каких-либо функций безопасности, были беспристрастными и соответствовали духу подписанных соглашений и распространялись не только на Косовскую полицию, но и на Селы безопасности Косово с запретом на их продвижение на север Косово и Метохии без специального согласия командующего КFOR.
В случаях, когда косовские силы с согласия или без согласия KFOR продвигаются на север нашей южной провинции, Войско Сербии выполняет соответствующие с этим задачи.
Вы были свидетелями усиления нашего взаимодействия по административным границам, особенно на путях, ведущих с севера в центральную часть Сербии, и превентивного развертывания сил быстрого реагирования», – сказал начальник сербского Генерального штаба.
Спасибо!
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