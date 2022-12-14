Начальник Генштаба ВСУ: «Наши солдаты отказываются выполнять приказы»

14.12.2022  10:14 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Ряд украинских военнослужащих самовольно оставляют позиции, что приводит к их захвату российской армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», В Верховной раде во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в уголовный и административный кодексы изменений, которые касаются особенностей службы в условиях военного положения или в боевой обстановке, заявил начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

Ряд украинских военнослужащих самовольно оставляют позиции, что приводит к их захвату российской армией. Об...

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Он начал свое выступление с того, что ВСУ «проявляют мужество, героизм и несокрушимость».

«Вместе с тем командиры воинских частей постоянно обращаются с проблемой, что отдельные военнослужащие проявляют неповиновение, отказываются выполнять боевые приказы, самовольно покидают боевые позиции и поле боя.

Также имеют место случаи самовольного ухода из мест несения службы и воинских частей, употребление алкоголя и наркотических веществ в боевой обстановке, что крайне негативно влияет на военную дисциплину, подрывает боевую готовность подразделения, ставит под угрозу жизнь других военнослужащих, а иногда приводит к потерям личного состава. Совокупность выше указанного приводит к срыву боевых задач, безвозвратным потерям личного состава и захвату врагом позиций», – признал Шаптала.

По его словам, ВСУ полностью поддерживают законопроект.

Некоторые депутаты выступили с осторожными замечаниями, предложив доработать документ. Тем не менее в итоге за его окончательное принятие проголосовали 279 депутатов.

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