Начальник Генштаба ВСУ: «Наши солдаты отказываются выполнять приказы»

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Ряд украинских военнослужащих самовольно оставляют позиции, что приводит к их захвату российской армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», В Верховной раде во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в уголовный и административный кодексы изменений, которые касаются особенностей службы в условиях военного положения или в боевой обстановке, заявил начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

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Он начал свое выступление с того, что ВСУ «проявляют мужество, героизм и несокрушимость».

«Вместе с тем командиры воинских частей постоянно обращаются с проблемой, что отдельные военнослужащие проявляют неповиновение, отказываются выполнять боевые приказы, самовольно покидают боевые позиции и поле боя. Также имеют место случаи самовольного ухода из мест несения службы и воинских частей, употребление алкоголя и наркотических веществ в боевой обстановке, что крайне негативно влияет на военную дисциплину, подрывает боевую готовность подразделения, ставит под угрозу жизнь других военнослужащих, а иногда приводит к потерям личного состава. Совокупность выше указанного приводит к срыву боевых задач, безвозвратным потерям личного состава и захвату врагом позиций», – признал Шаптала.

По его словам, ВСУ полностью поддерживают законопроект.

Некоторые депутаты выступили с осторожными замечаниями, предложив доработать документ. Тем не менее в итоге за его окончательное принятие проголосовали 279 депутатов.