Начальник Генштаба ВСУ вляпался в громкий скандал

05.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские судьи и руководство армии приписали себя к спискам «нуждающихся» и приватизировали выданное им во временное пользование служебное жилье.

Об этом говорится в расследовании программы «Наши деньги», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, журналисты программы сообщают, что за последние четыре года в Киев было порядка 2,5 тысяч служебных квартир, значительная часть из которых по состоянию на сегодня уже продана или переведена в частную собственность.

Среди тех, кто обзавелся недвижимостью в Киеве, оказались глава Генштаба Виктор Муженко, который оформил квартиру на жену, судья Конституционного суда Александр Касминин, уже бывшая судья Тамара Грищенко и другие украинские чиновники. Все они оформили жилье в новостройках, расположенных в элитных районах Киева.

Так, среди прочего – недвижимость в ЖК «Хрустальные источники» рядом с парком «Феофания», ЖК «Панорама на Печерске» на бульваре Дружбы народов, жилье на бульваре Леси Украинки и т.д. Стоимость таких квартир, по данным авторов программы, составляет порядка пяти миллионов гривен.