Начальник ГУР Украины признал успехи Суровикина

Назначение командующим СВО генерала Сергея Суровикина в целом оказалось позитивным для российской армии решением руководства РФ.

Об этом в интервью BBC заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С момента, как генерал Суровикин был назначен руководителем так называемой СВО РФ по оккупации Украины, в управлении войсками было достаточно много изменений. Прежде всего, ему действительно удалось упорядочить управление войсками.

Он отошёл от практики разрывания целых военных частей на менее крупные подразделения и группировки. То есть сейчас они стараются воевать – подразделения Восточного военного округа вместе с подразделениями Восточного, Западного – с Западным, Центрального – с Центральным. То есть, говоря по-английски, chain of command – он полностью наладил и поставил это на место», – сказал глава ГУР.