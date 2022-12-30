Начальник ГУР Украины признал успехи Суровикина

30.12.2022  08:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Назначение командующим СВО генерала Сергея Суровикина в целом оказалось позитивным для российской армии решением руководства РФ.

Об этом в интервью BBC заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение командующим СВО генерала Сергея Суровикина в целом оказалось позитивным для российской армии решением...

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«С момента, как генерал Суровикин был назначен руководителем так называемой СВО РФ по оккупации Украины, в управлении войсками было достаточно много изменений. Прежде всего, ему действительно удалось упорядочить управление войсками.

Он отошёл от практики разрывания целых военных частей на менее крупные подразделения и группировки. То есть сейчас они стараются воевать – подразделения Восточного военного округа вместе с подразделениями Восточного, Западного – с Западным, Центрального – с Центральным. То есть, говоря по-английски, chain of command – он полностью наладил и поставил это на место», – сказал глава ГУР.

«Второе – он много в чём изменил руководство подчинённых ему сил, расставив в большинстве своих людей, чем, в принципе, вызывает некоторое недовольство со стороны Герасимова и Шойгу.

Третье – он очень плотно сошёлся с господином Пригожиным, который руководит «вагнеровцами» и предоставил им тяжёлое вооружение, бронетехнику и даже боевые самолёты. Но по состоянию на сейчас ему удаётся стабилизировать ситуацию», – рассказал Буданов.

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