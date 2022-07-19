Начальник полиции Феодосии не увидел экстремизма в закуске «Москаль» в кафе Коктебеля

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Экс-депутат парламента Крыма Олег Родивилов добивается привлечения к ответственности владельца кафе «Santa Fe» в курортном поселке Коктебель за холодную закуску в меню под названием «Москаль». Шовинистическое и ксенофобское название, по мнению бывшего парламентария, не должно использоваться в российском Крыму, тем более в период проведения специальной военной операции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заявление о попытке разжигания межнациональной розни Родивилов направил в управление ФСБ по Крыму и Севастополю еще в начале июня. Ответ получил 18 июля от горотдела МВД Феодосии за подписью начальника Сулейманова, где подтверждается сам факт наличия в меню блюда «Москаль», причем с 2010 года. Насколько закуска пользовалась популярностью, и есть ли в меню другие блюда с националистическим уклоном, – не уточняется, но после обращения экс-депутата владельцы кафе приняли решение «Москаля» убрать, подчеркивая, что не имели целью оскорбить кого-либо. Напротив, поддерживают проведение спецоперации и помогают беженцам с территории Украины.

В этой связи руководство горотдела не видит в действиях владельцев кафе состава преступления или разжигания межнациональной розни, а посему считает, что конфликт исчерпан.

Родивилов с таким ответом представителей МВД не согласился. Он требует от прокуратуры провести проверку правомерности реакции правоохранителей на ксенофобское название блюда в кафе Коктебеля, которое вызывает негодование у посетителей, является противоправным и экстремистским.

«Данный прием — использование шовинистического термина «москаль» в блюдах ксенофобных объектов общепита, с сожалению, – распространенная практика нацистского режима Украины и до, и после 2014 года, – пишет заявитель. – В общем, продолжаю настаивать, что данное меню — проявление дерзкой русофобии авторами, а не некая «забывчивость» или «недалекость». Наоборот — это хладнокровный расчет в надежде заработать на низменных чувствах тех посетителей заведения, кому русофобия (именно — русофобия) на Украине — нравится».