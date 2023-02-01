Начальник полиции Севастополя стал замглавы МВД ДНР

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Севастопольские законодатели с почетом проводили на новое место работы начальника управления полиции Павла Гищенко, который занял пост заместителя министра внутренних дел Донецкой Народной Республики.

На память о трехлетнем пребывании в городе-герое Гищенко получил знак отличия «За заслуги перед Севастополем», и как сказал на заседании Заксобрания губернатор Севастополя Михаил Развожаев, чтобы и в ДНР «гордо нести статус нашего города, доказывая то, что те, кто прибыли из Севастополя, делают все лучше всех».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Развожаев поблагодарил прежнего начальника управления МВД за работу по укреплению материально-технической базы, и отдельно – за конную полицию в городе-герое.

Преемник Гищенко – и.о. начальника управления Александр Михайлов – отчитался о работе полиции в 2022 году, но на большинство острых вопросов депутатов лишь пообещал «в письменном виде развернутый ответ в установленные законом сроки».

А депутатов интересовало реагирование на нарушение режима тишины, незаконную парковку, торговлю с рук и автомобилей в неположенных местах.

В ходе дискуссии также выяснилось, что спорткомплекса для физической и боевой подготовки личного состава у МВД нет, а грабителей Свято-Никольского храма, у которых под капотом авто нашли ювелирные изделия больше чем на 1 миллион рублей, выпустили под домашний арест, и один уже находится в розыске.