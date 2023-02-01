Начальник полиции Севастополя стал замглавы МВД ДНР

Любовь Смирнова.  
01.02.2023 09:01
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 250
 
Дзен, Донбасс, Крым, Россия, Севастополь


Севастопольские законодатели с почетом проводили на новое место работы начальника управления полиции Павла Гищенко, который занял пост заместителя министра внутренних дел Донецкой Народной Республики.

На память о трехлетнем пребывании в городе-герое Гищенко получил знак отличия «За заслуги перед Севастополем», и как сказал на заседании Заксобрания губернатор Севастополя Михаил Развожаев, чтобы и в ДНР «гордо нести статус нашего города, доказывая то, что те, кто прибыли из Севастополя, делают все лучше всех».

Севастопольские законодатели с почетом проводили на новое место работы начальника управления полиции Павла Гищенко,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Развожаев поблагодарил прежнего начальника управления МВД за работу по укреплению материально-технической базы, и отдельно – за конную полицию в городе-герое.

Преемник Гищенко – и.о. начальника управления Александр Михайлов – отчитался о работе полиции в 2022 году, но на большинство острых вопросов депутатов лишь пообещал «в письменном виде развернутый ответ в установленные законом сроки».

А депутатов интересовало реагирование на нарушение режима тишины, незаконную парковку, торговлю с рук и автомобилей в неположенных местах.

В ходе дискуссии также выяснилось, что спорткомплекса для физической и боевой подготовки личного состава у МВД нет, а грабителей Свято-Никольского храма, у которых под капотом авто нашли ювелирные изделия больше чем на 1 миллион рублей, выпустили под домашний арест, и один уже находится в розыске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть