Начальник «свободной Луганщины» признался, что там живет всего 45 человек

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Любопытное признание прозвучало в интервью киевскому порталу «Лига» из уст Артема Лысогора – назначенного Зеленским главы военно-гражданской администрации не существующей в действительности Луганской области. Как известно, теперь это ЛНР в составе России.

Лысогор похвастался, что подконтрольная ему область существует не тлько на бумаге. Оказывается 5 % территории Луганщины якобы до сих пор неподконтрольны россиянам. При этом Лысогор упорно отказывается называть названия конкретных подконтрольных Киеву населенных пунктов региона, что снижает достоверность его заявления.

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Впрочем, можно предположить, что речь идет о нескольких селах в серой зоне на самой границе с Харьковской областью.

Но интересно не это. Как признался Артем Лысогор в интервью, «на свободных 5% Луганской области остались жить только 45 человек». По его словам, «эти люди не выезжают даже после смертей соседей. На прошлой неделе только четверо согласились на эвакуацию».

При этом, по признанию киевского начальника «свободной Луганщины» «Ситуация тяжелая, территория находится под постоянными обстрелами российской армии». Однако «сейчас линия фронта остается стабильной. Враг атакует, но наши силы крепко стоят и окопались», – утверждает чиновник.

Все 45 подчиненных Лысогору жителей живут в нечеловеческих условиях:

«Люди почти все время живут в погребах и подвалах. Но уезжать не хотят, пока не горит их дом», – утверждает он.

Лысогор так характеризует оставшихся в его подчинении жителей:

«Это преимущественно пожилые люди: «У меня муж здесь похоронен. Куда я уеду? Я уже пожила». Пытаемся убеждать, но тяжело. Они привыкли к своей земле. Продолжают сажать огороды рядом с фронтом. Готовы покинуть дом только тогда, когда он будет гореть».

На вопрос журналиста, есть ли у этих жителей свет и вода и как они вообще выживают, Лысогор отвечает:

«Мы говорим преимущественно о частном секторе. У людей есть колодцы и печки. Централизованной поставки воды, света нет. Мы снабжаем продуктами, медициной, генераторами. Но пути снабжения становятся все сложнее – Россия обстреливает дороги».

При этом украинский чиновник жалуется на политику РФ в соседней ЛНР:

«Перекрыты пути выезда как на свободную часть Украины, так и в государство-агрессора. Россия силой заставляет людей оставаться в разрушенных городах, не восстанавливает никаких коммуникаций, а еще дополнительно населяет территорию россиянами. Поскольку большинство персонала украинских школ уехало во время оккупации и наши школы продолжают обучение в режиме онлайн, Россия привозит своих учителей. И привозят их сразу с семьями, чтобы распространять свою пропаганду прицельно на детей, начиная со школы. У детей постоянно проверяют телефоны. Ищут их мнения об Украине, пересматривают чаты. К этому привлекаются работники так называемого МГБ. Это новая мощная попытка ассимиляции Луганской области».