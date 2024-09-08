Начальники ЦРУ и Ми-6 написали совместную программную статью для Financial Times. О чем там речь?

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Сложившийся за последние тридцать с лишним лет международный мировой порядок сейчас находится под угрозой, с которой Запад не сталкивался со времен «Холодной войны». Таков лейтмотив нашумевшей совместной статьи для британской Financial Times.двух «китов» англоамериканского разведсообщества – действующего главы ЦРУ Уильяма Бернса и начальника британской МИ-6 Ричарда Мура.

«Вызовы прошлого ускоряются в настоящем и усложняются технологическими изменениями. Сегодня мы сотрудничаем в условиях противоречивой международной системы, где наши страны сталкиваются с беспрецедентным набором угроз» , – отмечают Бернс и Мур.

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Среди основных вызовов оба называют войну на Украине, «возвышение Китая», а также борьбу с терроризмом. При этом, оба глав разведок поют дифирамбы своим украинским младшим коллегам по цеху.

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«Поддерживать Украину сейчас важно как никогда. Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Мы продолжим помогать нашим храбрым, решительным украинским партнерам по разведке. Мы восхищаемся стойкостью, инновациями и рвением Украины. Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, соединенные с чрезвычайной храбростью и традиционными вооружениями, могут изменить ход войны. Эта война подчеркнула необходимость адаптироваться, экспериментировать и внедрять инновации» , – говорится в материале.

Бернс и Мур отмечают, что также продолжают работать над противодействием тому, что они именуют «российской пропагандой и дезинформацией», направленной на раскол европейского сообщества. Также выражена готовность предотвратить возрождение ИГИЛ и бороться за мир на Ближнем Востоке, в частности, добиваться возвращения израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС.

В материале дана оценка Курской наступательной операции ВСУ – по мнению глав ЦРУ и Ми-6, которых цитирует Financial Times, Курск был «значительным тактическим достижением» ВСУ, поднявшим украинский боевой дух и обнаружившим слабые места России». По слова м Бернса операция «вызывала сомнения среди российской элиты» и «подорвала военный нарратив Владимира Путина и вызвала вопросы в обществе о о том, куда все это движется».

Мур добавил, что Курская наступательная операция была «типично дерзким и смелым шагом украинцев… попытаться изменить правила игры» — хотя он предостерег, что еще «слишком рано говорить о том, как долго силы Киева смогут контролировать захваченную ими российскую территорию».

Относительно России оба главы разведок сказали, что нет никаких признаков того, что власть Путина ослабла. Но, добавляют они, «было бы неправильно путать крепкую хватку власти со стабильностью», – сказал Мур, особенно «учитывая, что вторжение в Курск принесло войну домой, к обычным россиянам».

Оба эксперта также отметили, что было бы неправильно легкомысленно относиться к угрозам Путина о ядерной эскалации, но Запад не должен быть чрезмерно запуган.

«Путин – задира и будет продолжать время от времени бряцать саблями», – заявил Бернс.

Отвечая на вопрос, поставлял ли Иран баллистические ракеты малой дальности в Россию, Бернс сказал, что это будет «означать драматическую эскалацию».

Мур сказал, что если Россия применит иранские ракеты в Украине вместе с беспилотниками, которые Тегеран уже поставил, это будет «очень очевидно».

Отметим, что вопреки этим оценкам глав ЦРУ и Ми-6, в реальности большинство независимых наблюдателей сходятся на том, что формально успешная в военном плане Курская операция ВСУ в политическом смысле оказалась провальной – она не ослабила власти Путина и не дестабилизировала ситуации в России, не привела к политическим протестам населения и бунту элиты, на который рассчитвали в Киеве.