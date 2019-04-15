«Начало конца Вучича» обернулось «началом конца протестов»

15.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Сербский майданщики так и не смогли выработать единой платформы, а потому нынешние антиправительственные протесты в Белграде пойдут на спад.

К такому выводу в “Известиях” приходит директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала Балканист.ру Олег Бондаренко, напомнивший, что в минувшие выходные закончился объявленный сербской оппозицией 30-дневный ультиматум об отставке президенту и правительству Сербии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В итоге, отмечает автор, все угрозы оппозиционеров оказались блефом – сместить законную власть так и не удалось.

“В результате вместо запланированного «начала конца Вучича» получилось «начало конца протестов». В массе своей объединенные лишь ненавистью к власти, право-левые традиционно-нетрадиционные оппозиционеры не смогли за всё это время даже выработать единой платформы, не говоря уже о чем-то большем. С таким подходом можно смело утверждать: в предстоящие выходные протесты пойдут на спад и закончатся вместе с наступлением Пасхи…”, – прогнозирует Бондаренко.

По его словам, тактика сербской власти, вопреки сомнениям, себя оправдала. Также эксперт указывает, что Александр Вучич стал первым лидером после Слободана Милошевича, кто попытался навести порядок в Сербии и построить эффективную вертикаль управления страной, которая за 30 лет со времен большой Югославии потеряла более трех четвертей своей территории и населения.

“Привыкшие к щедро финансируемым Западом ультрадемократическим практикам, ослабляющим госвласть, сербские либералы, впрочем, как и некоторые националисты, недовольны отходом от них. Так же, как и усилением государственной власти, прежде пребывавшей в вечном раздрае.

Отсюда попытки выкинуть (в прямом смысле слова) со своих рабочих мест представителей правящей Сербской прогрессивной партии из общины «Стари град» в самом центре Белграда, случившиеся утром в день объявленной «революции». Конечно, оставшейся не у дел предыдущей прозападной элите из окружения экс-президента Бориса Тадича (также участника протестов) лучше, чтобы государство продолжало оставаться слабым. Тогда и шансов на возвращение к власти больше. Но, видимо, их время прошло”, – пишет политолог.

“Соцопросы показывают безоговорочное лидерство действующего президента в сербской провинции. России важна стабильность в республике, которая никак не возможна при условии возвращения к власти нынешних оппозиционеров. У них был шанс проявить себя со всех сторон — и они это сделали, оставив Сербию без Милошевича и генерала Младича, без Косово и Черногории. Настает пора собирать камни, и будем надеяться, именно этим станет заниматься Александр Вучич, пытающийся примерить на себя лавры Тито. С поправкой на территорию и время, разумеется”, – резюмирует Бондаренко.