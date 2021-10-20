20.10.2021 13:43 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине пора вводить режим чрезвычайного положения в энергетической отрасли – в областных центрах без отопления остались тысячи человек.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, в эти минуты, часть людей в Украине не получает тепло. Например, Ковпаковский район города Сумы, «Сумыоблгаз» просто выключили 80 тысяч человек от поставок тепла. И так по всей стране. Я хочу показать вам коммюнике Европейской комиссии, где по пунктам предусмотрено, что нужно делать каждой стране для того, чтобы защититься от энергетического кризиса. У нас – «zero». Я предлагаю немедленно принять постановление Верховной рады о назначении чрезвычайного положения в энергетике, где прописать по пунктам все, что обозначено в Европейском коммюнике: снижение налогов, прямые дотации, компенсации для целых отраслей. Нам нужно действовать немедленно, не думайте, что все закончится без последствий. Нужно действовать», – заявила Тимошенко.

Ранее она предупредила о недостаточных запасах угля и газа для прохождения отопительного сезона. По прогнозам Тимошенко, рост цен на газ вызовет цепную реакцию – резкий рост товаров повседневного потребления, а также остановку целого ряда отраслей вроде производства удобрений, сельского хозяйства и т.п.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США. Партия Тимошенко была одной из активных участниц переворота.