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20.10.2021 13:43 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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Начало кризиса: Десятки тысяч жителей Украины уже остались отопления

Новости УкраиныНа Украине пора вводить режим чрезвычайного положения в энергетической отрасли – в областных центрах...

На Украине пора вводить режим чрезвычайного положения в энергетической отрасли – в областных центрах без отопления остались тысячи человек.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, в эти минуты, часть людей в Украине не получает тепло. Например, Ковпаковский район города Сумы, «Сумыоблгаз» просто выключили 80 тысяч человек от поставок тепла. И так по всей стране.

Я хочу показать вам коммюнике Европейской комиссии, где по пунктам предусмотрено, что нужно делать каждой стране для того, чтобы защититься от энергетического кризиса. У нас – «zero».

Я предлагаю немедленно принять постановление Верховной рады о назначении чрезвычайного положения в энергетике, где прописать по пунктам все, что обозначено в Европейском коммюнике: снижение налогов, прямые дотации, компенсации для целых отраслей.

Нам нужно действовать немедленно, не думайте, что все закончится без последствий. Нужно действовать», – заявила Тимошенко.

Ранее она предупредила о недостаточных запасах угля и газа для прохождения отопительного сезона. По прогнозам Тимошенко, рост цен на газ вызовет цепную реакцию – резкий рост товаров повседневного потребления, а также остановку целого ряда отраслей вроде производства удобрений, сельского хозяйства и т.п.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США. Партия Тимошенко была одной из активных участниц переворота.

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