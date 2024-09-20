Начало СВО уберегло Крым от боевых действий на полуострове – Коц

Любовь Смирнова.  
20.09.2024 16:32
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Начало спецоперации в феврале 2022 года уберегло Донбасс и Крым, которые Киев уже был готов атаковать.

Об этом «Первому севастопольскому» рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало спецоперации в феврале 2022 года уберегло Донбасс и Крым, которые Киев уже был...

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«Если бы в феврале 2022 года не началась СВО, мы бы имели наступление на Донбасс сразу с нескольких сторон – со стороны Запорожской области, со стороны севера и северо-востока. То есть, у нас было бы планомерное наступление с разрубанием Луганской республики и Донецка на две части. Они пытались это сделать в 2015 году с выходом на Красный луч, и с теми силами и тем вооружением, которые уже были в тот момент на Украине, битва за Донбасс была бы предрешена не в пользу тогда ещё непризнанных республик. Просто потому, что несопоставимые силы.

Понятно, что героически упирались бы до конца. Но площадь Ленина была бы переименована в площадь Бандеры, в Донецке проспект Артёма – в проспект Шухевича. И в безымянных могилах было бы закопано огромное количество ополченцев, русских активистов. А, напившись крови, ВСУ двинулись бы на перешейки, чтобы атаковать Крым и Херсонскую область», – отметил Коц.

Он уверен, что начало СВО уберегло Крым от боевых действий на его территории. И когда кажется, что российская армия «слишком медленно» продвигается на Донбассе, нужно учитывать характер современной войны, как спор снаряда и брони, в котором с ошеломительным преимуществом побеждает снаряд.

«Я говорю об FPV-дронах, которые стоят 50 тысяч рублей, а убивают технику на миллионы. И в этих условиях, конечно, широкомасштабное наступление пока невозможно. Но я думаю, что наступит тот момент, когда сработает комплекс мер: наращивание ВПК, наших резервов и возможностей, удары по украинской энергетике, кабальная мобилизация на Украине – это все приведёт к некому обрушению, и социальному, и на фронте. Но это произойдет не сегодня и не завтра. Надо понимать, что это конфликт долгий и тяжёлый», – заключил военкор.

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