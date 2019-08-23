Началось бегство с телеканала Порошенко

23.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Работающий в последние годы на Украине российский телеведущий-либерал Евгений Киселев объявил об уходе с принадлежащего экс-президенту страны Петру Порошенко телеканала «Прямой».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своей авторской программы «Итоги», Киселев заявил, что уходит ради написания мемуаров и «других проектов».

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«Все когда-то заканчивается. И вот, заканчивается и моя работа на «Прямом» канале в качестве ведущего «Итогов». Сегодня их последний выпуск. Я ухожу, чтобы заняться другими проектами. В том числе, начать писать большую книгу, работать над которой я давно уже задумал, но эта работа трудно совмещается с ежедневной работой на информационном канале», – заявил Киселев.

Уход с телеканала Киселева, по мнению украинского блогера, ставшего депутатом парламента, Макса Бужанского, является дурной вестью для Порошенко.

«Киселев уходит с телеканала Прямой. Петр Алексеевич, еще немного, и вы останетесь один», – написал Бужанский в своем блоге.

Его поддержал коллега по парламенту, журналист Александр Дубинский: «Уход Киселева… с телеканала «Прямой» как бы намекает. Таки посадят».

Впрочем, по одной из версий Киселев в ближайшее время появится в эфире радио «НВ», принадлежащего Томашу Фиале – чешскому экс-министру, лоббисту и бизнесмену с обширными интересами на Украине. Одному из тех, кто стоит за сектором прозападных НГО в стране.

Накануне входящий в медиахолдинг «НВ» одноименный журнал оказался в центре скандала – упомянутый выше Бужанский назвал его журналистку «тупой овцой с одиозного СМИ» за некорректно поставленный вопрос.

Главред журнала Виталий Сыч подтверждает эту оценку, с гордостью публикуя разжигающий рознь анекдот на страницах журнала. Таким образом, компания на потенциальном новом месте работы Киселева подбирается «достойная».