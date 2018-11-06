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06.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Политика, Украина
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Началось бегство высокопоставленных крыс с тонущего корабля Порошенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и соратник действующего президента подал в отставку.

Соответствующее заявление он огласил на заседании Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живем в совершенно ужасной информационной атмосфере. Сегодня за войну обвиняют не Путина, который напал и убил тысячи людей, а Порошенко и всю власть, потому как люди рвутся к власти. Сегодня обвиняют не Януковича, который ограбил страну и сбежал в Москву, а тех, кто забрал у него 1,4 миллиарда и принес в бюджет. Сегодня обвиняют не тех, кто убил Гандзюк и задержан нацполицией, а тех, кто, по мнению следователя, не указывает на нужного им заказчика для захвата власти”, – сказал генпрокурор.

По его словам, за всем этим стоит лишь борьба за власть.

“Потому, чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю президенту Украины заявление об отставке, и вы в парламенте должны будете его рассмотреть. Прошу это сделать на этой неделе», – заявил Луценко.

Напомним, что Луценко стал первым в истории Украины генеральным прокурором, занявшим эту должность без юридического образования, для чего пришлось вносить изменения в действующее законодательство.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские эксперты прогнозировали, что этой осенью от Порошенко начнут отмежевываться даже самые «верные» его соратники.

Читайте также: От Порошенко бежит уже даже ручная крыса.

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