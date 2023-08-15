Началось Большое украинское отступление

На фоне сообщений о событиях на фронте, где ВСУ с начала лета безуспешно пытается пробиться к первой линии обороны российских войск, украинские власти скрывают катастрофическую ситуацию с оттоком трудоспособного населения за границу.

Уже вскоре «общее количество выехавших начнет превышать оставшихся» на Украине – «Зеленский проигрывает битву не только за территории, но и за людей», указывает в аналитическом материале председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«Пока идет анонсирование военного украинского контрнаступления, не прекращается массовое отступление украинских граждан из страны. Евростат пишет, что в июне количество украинских беженцев в ЕС выросло почти на 46 000 человек. И это только в ЕС, а сколько выехало в другие страны, пока точно неизвестно. Наибольшее количество людей получили убежище в Германии (28% от всех беженцев), Польше (24%) и Чехии (9%). Западные СМИ отмечают, что пойманных мужчин на пересечении границы хватило бы на полных пять боевых батальонов. Но это из тех, кого поймали, а так получается, что на запад уже отступили несколько дивизий украинцев, не желающих воевать.

Расчеты на начало 2023 года (исходя из официальных данных Кабинета Министров Украины, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, данных военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, статистических служб ДНР и ЛНР), показывают, что численность населения подконтрольной Киеву территории составляла 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находилось 17,9 млн человек, то есть почти полстраны уже выехало.

Украинская сторона продолжающееся бегство граждан за рубеж подтверждает. Исследование, которое провела гражданская сеть «ОПОРА» в июле 2023 года, показывает, что украинцы продолжают массово покидать страну. Согласно данным, 188 тыс. человек выехали только за последние полгода. Теперь соотношение оставшихся — 19,2 млн против 18,1 млн уехавших. И поток беженцев не иссякает.

Таким образом, Зеленский проигрывает битву не только за территории, но и за людей, при таких темпах к этой осени количество выехавших и количество оставшихся украинцев окончательно сравняется (пока разница всего в миллион), а после общее количество выехавших начнет превышать оставшихся. И киевским властям нечего противопоставить этому процессу — они создают людям невыносимые условия для жизни, потакают правовому беспределу, продолжают военную и русофобскую истерию, давят налогами и коррупцией. Да и зачем что-то менять, раз Запад спишет украинской власти все грехи, а чем больше простых граждан сбежит, тем больше западной помощи можно будет украсть?

Процесс потери земель и народа нельзя назвать борьбой за независимость страны, ведь поверивших ему украинцев Зеленский совершенно не жалеет, отправляя воевать на фронт в качестве пушечного мяса, вгоняя людей в нищету, а страну — в долги. Для него хороший украинец — это мертвый украинец, ведь он не будет роптать и чего-либо требовать от своего президента, а на его крови можно сделать бизнес с западными хозяевами. Поэтому Зеленский не столько продает страну, сколько убивает. А граждане, которых он предал, спасаются, как могут», – резюмировал Медведчук.