Началось формирование «нового «Вагнера»

Владимир Гладков.  
01.07.2023 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


На месте ушедшего ЧВК «Вагнер» создаются специальные штурмовые подразделения из ветеранов частной военной компании, не захотевших переезжать в Белоруссию.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На месте ушедшего ЧВК «Вагнер» создаются специальные штурмовые подразделения из ветеранов частной военной компании,...

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«Сегодня те подразделения, которые выводятся из «Вагнера», они переформатируются. Уже есть подразделения, которые можно назвать новым «Вагнером».

Их называют подразделение «Штурм», они формируются по всем отрядам, и даже сформировано уже несколько бригад. Там уже служат не «одноразовые люди», а которые будут долго служить», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что сейчас задачей России является создание высокопрофессиональных штурмовых подразделений.

«Временной фактор на нашей стороне играет, и самое главное – чтобы наша армия несла меньше потерь, в том числе и потому, что более опытные бойцы. Опытных бойцов не расходуют, берегут, мы играем в долгую.

Поэтому «Вагнер» в старом формате был уже бесполезен. Его всё равно бы переформатировали. Но опытные бойцы, которые там были, очень нужны. И потихоньку их начали вытаскивать и переводить в нормальные структуры», – подытожил Хайруллин.

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