29.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Кризис, Политика, Украина, Экономика
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Началось глубокое падение украинской экономики


Украина находится в самом большом за всю ее историю финансово-экономическом кризисе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-президент Украины и бывший глава Нацбанка Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, на руках у украинцев, а также на счетах в иностранных банках находится сумма, равная годовому бюджету страны. При этом, безработица достигла исторического максимума.

«Мы сейчас встретились с клубком макроэкономических проблем и конфликтов. С одной стороны мы имеем у населения 120 миллиардов, у бизнеса 40 миллиардов на счетах заграницей, мы имеем треть триллиона долларов национального по происхождению финансовых ресурсов, который не работает на национальном финансовом рынке. Или он в трехлитровых банках, или он работает где-то на Мальте или на Кипре. Это один парадокс.

С другой стороны, 50% национальной экономики в тени и не общаются с властью. То есть каждый второй не отчисляет налог, пенсию, не общается с государством. Третье – мы сегодня имеем исторически самую большую безработицу. В нашей истории еще такого не было никогда. И четвертое – мы имеем сужение кредитного портфеля, сокращение кредитных вложений в национальную экономику. Очевидно, мы должны идти в пике, в глубокое падение», – заявил Ющенко.


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