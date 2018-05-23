23.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Началось: на Украину возвращается Шустер

Одиозный пропагандист Савик Шустер 1 июня выступит в формате техно-лекции в стиле TED talks на “Мистецьком Арсенале” в Киеве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

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Савик Шустер расскажет зрителям о своей книге “Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций Украины”, которую уже называют книгой-сенсацией

Последние полтора года Шустер полностью посвятил созданию книги. При этом он не появлялся на Украине.

Рабочим названием книги Шустера было “От Кремля до Майдана. 10 лет страха, унижения и надежды Украины”. “После издания своей книги я планирую запустить несколько проектов в Украине и Европе, но об этом позже. Презентовать свою книгу я планирую в конце мая 2018 года на “Книжном арсенале” в Киеве”, – сообщал пропагандист о своих планах “Гордону” в марте.

В декабре 2016 года телеканал Шустера 3s.tv объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность пропагандиста на Украине прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.