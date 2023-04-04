«Началось. На Запорожье всё очень серьёзно» – Живов

На севере Запорожской области активизировались военные действия.

Все очень серьезно, заявил в эфире телеканала «Таврия» военный блогер и политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже даже не вижу, а знаю, что они там начинают потихонечку на Запорожье двигаться. Не стал вчера об этом публиковать, но на севере Запорожской области активизировался фронт – и очень серьёзно. Ребята работают, наши все готовы. Снарядов у нас достаточно, самолётов достаточно, людей более чем достаточно. На всяких линиях обороны будем драться, бой покажет результат. Дерутся наши ребята хорошо», – заверил Живов.

По его оценке, серьезный урон нанесен кадровому офицерскому составу, от командира до полковника.

«Я же объезжаю разные части. Конечно, за предыдущий год СВО очень много кадровых войск отстегнулось так сказать от специальной операции, погибших много. Особенно много погибших среди очень толковых командиров среднего звена. Мы вчера буквально обсуждали с ребятами из полка гибель их командира, Героя России. Мне один сержант, который с 2008 года служит в российской армии, рассказывал, с каким уважением и пиететом они относились к командиру. С какой любовью он относился к каждому солдату, как он обсуждал с каждым боевую задачу. Понимаете, для нас это основная проблема. Много кадровых военных, серьёзных и нравственных специалистов, настоящих воинов потеряли. Многие погибли, у многих тяжёлые травмы. Это наша основная проблема – у нас вымыло управляющий состав, начиная от капитана, до полковника», – считает обозреватель.

Еще в конце прошлой недели Живов говорил о том, что в ближайшее время на Запорожском направлении может стать горячо, и все запланированные добровольческие поставки оборудования на передовую нужно осуществить в считанные дни. По оценке обозревателя, выстроенной линии обороны достаточно, чтобы встретить противника наготове.

Основные наши ресурсы для пресечения попыток высадки противника на левом берегу или наступления в сторону Мелитополя и Мариуполя – это большая группировка около 50 тысяч человек и свежие танковые полки были завезены 3-4 месяца назад. Проблема – с техническим оснащением, особенно в оснащении беспилотниками и системами РЭБ.