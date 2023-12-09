Началось обрушение Киева, – Соскин

Анатолий Лапин.  
09.12.2023 22:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1558
 
Дзен, Киев, Транспорт, Украина, Экономика коллапса


Одна из веток метрополитена Киева частично приостановила работу из-за подтопления, что является свидетельством надвигающегося коллапса инфраструктуры даже в некогда благополучной столице.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины экономист и политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одна из веток метрополитена Киева частично приостановила работу из-за подтопления, что является свидетельством надвигающегося...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от Лыбедской до Теремков. Все, закрыли на полгода, в туннель вода пошла, там катастрофа. Но там был плывун, там Лыбедь речка – это все известно было. Если не ошибаюсь, при Черновецком продлили эту ветку, тогда ее заморозили. Видимо, перестали морозить, перестали заниматься поддерживающими процедурами…

Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы, в условиях обстрелов ракет потерять огромный кусок линии метро аж туда, на Теремки – это, конечно, грандиозна катастрофа.

Но если этот кусок обваливается, значит, метро уже никто вообще не занимается, там проходят какие-то очень серьезные негативные процессы. И можно ожидать – есть плывуны в других местах, не буду говорить где, пусть сами, болваны, разбираются», – заявил Соскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть