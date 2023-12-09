Началось обрушение Киева, – Соскин

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Одна из веток метрополитена Киева частично приостановила работу из-за подтопления, что является свидетельством надвигающегося коллапса инфраструктуры даже в некогда благополучной столице.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины экономист и политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от Лыбедской до Теремков. Все, закрыли на полгода, в туннель вода пошла, там катастрофа. Но там был плывун, там Лыбедь речка – это все известно было. Если не ошибаюсь, при Черновецком продлили эту ветку, тогда ее заморозили. Видимо, перестали морозить, перестали заниматься поддерживающими процедурами… Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы, в условиях обстрелов ракет потерять огромный кусок линии метро аж туда, на Теремки – это, конечно, грандиозна катастрофа. Но если этот кусок обваливается, значит, метро уже никто вообще не занимается, там проходят какие-то очень серьезные негативные процессы. И можно ожидать – есть плывуны в других местах, не буду говорить где, пусть сами, болваны, разбираются», – заявил Соскин.