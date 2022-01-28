«Началось правовое наполнение»: Лавров о Союзном государстве

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Работа по реализации так называемых «дорожных карт» Союзного государства будет закончена в ближайшие два-три года.

Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лаврова, это касается общего пространства России и Белоруссии в экономике, финансах, транспорте и многих других направлениях.

«Есть одобренные осенью прошлого года 28 союзных программ, документы рамочные, они предполагают работу, которая уже началась, по наполнению каждого из этих 28 направлений конкретными правовыми решениями прямого действия. Прежде всего, в экономике, финансах, транспорте, связи и так далее. Это значительный шаг к консолидации экономического материального базиса и в ближайшие два-три года эта работа должна завершиться, как решили президенты. Конечно, это движение в сторону Союзного государства уже гораздо более обладающего полномочиями, чем до того», – заявил Лавров.