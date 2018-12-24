Началось расшаркивание канонической УПЦ перед политикой Порошенко – русский священник

24.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Началось расшаркивание канонической УПЦ перед антинародными, антиправославными проектами порошенковской власти.

Так расценил на своем телеграмм-канале “Православная политика” слова архиепископа Климента (Вечери) в интервью «Радио Свобода» известный российский консервативный публицист Всеволод Чаплин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексию Крыма, осуждает все, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя российского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, касающиеся определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины», – заявил в интервью архиепископ Климент (Вечеря).

“Да, Церковь имеет право быть с воинством, в котором есть ее чада (хотя капелланов УПЦ уже выгоняют из ВСУ). Но поддерживать «все инициативы» по ложному обвинению в агрессии? Такого не было даже во времена пресловутого «сергианства».

Причины войны на Донбассе и всех недавних событий в Крыму – это евроинтеграция и майдан. УПЦ не только их не осудила, но ее клирики придумали «богословие майдана», а проект «евроинтеграции» был поддержан «официально». Но проект этот – антихристианский. Именно сейчас истинная Церковь на Украине имеет возможность громко сказать: надо не стремиться в ЕС и НАТО, руководимые богоборческими элитами, а созидать православную монархию, основанную на Божием законе, а не на придуманном зломудрыми людьми «демократическом» обмане. Вот сейчас люди услышат, на фоне гонений и «навала» на истинное христианство”, – негодует протоиерей Чаплин.

По его мнению, “нужно окончательно избавиться от клики коваленок-говорунов-дудченок-глущенок, от их союзников в Киеве и Москве. Информационную повестку дня канонической Церкви на Украине следует отдать таким людям как митрополиты Владимир (Мороз) и Лука (Коваленко), архиепископ Лонгин (Жар), Василий Анисимов, Валентин Лукьяник”.

Напомним, ранее на днях предстоятель канонической УПЦ митрополит Онуфрий встретился с послом США на Украине Мари Йованович.