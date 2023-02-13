Началось российское наступление – Данилов

Анатолий Лапин.  
13.02.2023 09:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия уже начала наступление и планирует разделить Украину на два государства по примеру Кореи.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уже начала наступление и планирует разделить Украину на два государства по примеру Кореи....

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По мнению Данилова, наступление ВС РФ не было объявлено, но оно уже идёт.

«С большим наступлением большие проблемы у них. Мы видим на сегодняшний день, что то, что они запланировали, уже начали свое наступление. Они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отбивают, имейте это в виду. То наступление, которое они планировали, оно уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали», – утверждает чиновник.

«У них сейчас идет проект под названием «Вторая Украина», они на сегодняшний день реанимируют политтехнологов, которые работали во времена Януковича, возглавляют институты некоторые. Они сегодня уже начинают свою работу, грязную работу на территории нашей страны для того, чтобы нас принуждать к ситуации, условно, двух Корей 53-го года, по 38-й параллели.

Некоторые деятели из Партии регионов, фамилии которых никогда никто не называет, которые находятся за границей. А сейчас они под личиной ОПЗЖ, они находятся в Монако и всех этих вещах. Они это сопровождают, контактируют. Поверьте, никакой второй Украины не будет», – заявил Данилов.

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