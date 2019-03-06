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06.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Общество, Украина
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Начался импорт кори с Украины в Крым

За первую неделю марта в Крыму корью заболело такое же количество людей, как и за весь прошлый год.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила глава управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный санитарный врач Крыма отметила, что вспышка заболеваемости была замечена после того, как крымчане посещали территорию Украины, где эта проблема разрослась до масштабов эпидемии.

«За 2018 год было зарегистрировано 40 случаев заболевания корью. Из них почти четверть была импортирована из соседнего государства Украина. Достоверно установлено, что в период заражения лица находились на территории Украины и ввиду высокой контагеозности и длительности инкубационного периода, эта ситуация не могла не отразиться на эпидемиологической ситуации на территории полуострова”, – сказала Пеньковская.

Она говорит, что был проведен ряд мероприятий, и с сентября прошлого года на полуострове не было  очагов коревой инфекции.

“К сожалению, ситуация 2019 года не позволяет говорить о стабилизации. Она осложнилась значительно после длительных новогодних праздников. То есть после миграции населения в Украину и из Украины в Крым мы начали регистрировать очаги коревой инфекции.

Как классический пример – 21 день и идет регистрация очагов коревой инфекции. За несколько дней марта лабораторно подтвержденных 36 случаев заболевания корью. Ситуация не стабилизирована… Показатель заболеваемости, который на конец 2018 года регистрировался в сопредельном государстве, в 63 раза превышал уровень, который фиксировался на полуострове», – заявила Пеньковская.

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