Начался новый этап войны на Украине, – эксперты
Война на Украине переходит в воздушно-морскую стадию. ВСУ получают большое количество дальнобойных ракет, которые могут стать серьезной проблемой для России.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил ветеран спецподразделений Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, Украина получит в ближайшее время и немецкие, и американские высокоточные ракеты.
«В контексте того, что речь идет именно не о единичной акции, а о новой странице в ведении боевых действий на Украине, говорит еще несколько убедительных фактов. Длительное время шла дискуссия на предмет того, поставит ли Германия дальнобойные высокоточные ракеты Taurus Украине.
Вы помните мою позицию, я исходил из того, что Запад будет повышать градус… Они долгое время мялись с ноги на ногу, делали противоречивые заявления и вот, наконец, просочилась информация о том, что немцы поставят первую партию Taurus, которая оценивается в 45 ракет, уже в ближайшее время. Taurus бьет на 500 километров, обладает сверх высокоточной головкой наведения, очень мощным боезарядом 480 кг.
Таким боезарядом можно снести довольно крупное здание, если он попадет в некий условный штаб, то, скорее всего, он будет полностью разрушен. Такая ракета может поражать подземные бункеры систем управления и, понятное дело, более доступные цели, как склады, узлы связи, базы с ГСМ – все это в поле доступа для Taurus.
Параллельно с этим разродились и Соединенные Штаты Америки… По той информации, которая циркулирует, Америка поставит небольшую партию ATACMS для Украины. Эта небольшая партия оценивается в 30 ракет. Если сложить с немецкими ракетами, это уже 75 ракет. Учитывая, что они обладают повышенной дальностью и боевыми головками с высоким уровнем наведения, то это уже достаточно серьезная проблема», – заявил Соин.
Политолог Алексей Живов в своем блоге отмечает, что удары по полуострову проходят в рамках борьбы за Крымско-Одесский фронт:
«Речь идет о контроле за украинским судоходством, которое Россия запретила. Речь идет о возможности десантирования с моря, например, в Одессу (или, в случае противника, в Крым). Перед нами полноценный морской фронт. Задача противника выдавить корабли и авиацию флота, а также органы управления ЧФ из Севастополя в Новороссийск, тем самым открыв себе простор для диверсионных, десантных операций и судоходства.
Кроме этого, атака Крыма и Севастополя является важнейшим мотивационным фактором. Крым, пожалуй, ключевой регион в риторике властей Украины и России. Удары по нему сильно влияют на общественное мнение противостоящих народов».
Спасибо!
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