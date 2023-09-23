Начался новый этап войны на Украине, – эксперты

Война на Украине переходит в воздушно-морскую стадию. ВСУ получают большое количество дальнобойных ракет, которые могут стать серьезной проблемой для России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил ветеран спецподразделений Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина получит в ближайшее время и немецкие, и американские высокоточные ракеты.

«В контексте того, что речь идет именно не о единичной акции, а о новой странице в ведении боевых действий на Украине, говорит еще несколько убедительных фактов. Длительное время шла дискуссия на предмет того, поставит ли Германия дальнобойные высокоточные ракеты Taurus Украине.

Вы помните мою позицию, я исходил из того, что Запад будет повышать градус… Они долгое время мялись с ноги на ногу, делали противоречивые заявления и вот, наконец, просочилась информация о том, что немцы поставят первую партию Taurus, которая оценивается в 45 ракет, уже в ближайшее время. Taurus бьет на 500 километров, обладает сверх высокоточной головкой наведения, очень мощным боезарядом 480 кг.

Таким боезарядом можно снести довольно крупное здание, если он попадет в некий условный штаб, то, скорее всего, он будет полностью разрушен. Такая ракета может поражать подземные бункеры систем управления и, понятное дело, более доступные цели, как склады, узлы связи, базы с ГСМ – все это в поле доступа для Taurus.

Параллельно с этим разродились и Соединенные Штаты Америки… По той информации, которая циркулирует, Америка поставит небольшую партию ATACMS для Украины. Эта небольшая партия оценивается в 30 ракет. Если сложить с немецкими ракетами, это уже 75 ракет. Учитывая, что они обладают повышенной дальностью и боевыми головками с высоким уровнем наведения, то это уже достаточно серьезная проблема», – заявил Соин.