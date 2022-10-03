Начался огромный наплыв добровольцев в военкоматы

На фоне сообщений о тяжелой обстановке на фронте в российские военкоматы начался наплыв добровольцев.

Такие данные приводит в своем блоге глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Многие мои товарищи в российских регионах пишут мне об огромном наплыве добровольцев в военкоматы. После пинка сверху, их не посылают обратно, а принимают, выдают повестки, и просят прийти на день-два попозже, когда распихают основной вал мобилизованных.

Это касается и подмосковных городков, в некоторых из них количество добровольцев близко к количеству мобилизованных, и городов на русском севере, где идут в военкоматы сплоченными группами.

И чем сложнее ситуация на фронтах, тем больше добровольцев.

Вокруг трусливых дезертиров на границе с Казахстаном и Грузией стоит бурное обсуждение.

А вот то, что добровольцев, готовых встать на защиту страны, никак не меньше, чем трусов в толпах на границе, об этом почему-то никто не пишет», – отметила Шеслер.