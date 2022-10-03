Начался огромный наплыв добровольцев в военкоматы

03.10.2022  16:47 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


На фоне сообщений о тяжелой обстановке на фронте в российские военкоматы начался наплыв добровольцев.

Такие данные приводит в своем блоге глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне сообщений о тяжелой обстановке на фронте в российские военкоматы начался наплыв добровольцев....

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«Многие мои товарищи в российских регионах пишут мне об огромном наплыве добровольцев в военкоматы. После пинка сверху, их не посылают обратно, а принимают, выдают повестки, и просят прийти на день-два попозже, когда распихают основной вал мобилизованных.

Это касается и подмосковных городков, в некоторых из них количество добровольцев близко к количеству мобилизованных, и городов на русском севере, где идут в военкоматы сплоченными группами.

И чем сложнее ситуация на фронтах, тем больше добровольцев.

Вокруг трусливых дезертиров на границе с Казахстаном и Грузией стоит бурное обсуждение.

А вот то, что добровольцев, готовых встать на защиту страны, никак не меньше, чем трусов в толпах на границе, об этом почему-то никто не пишет», – отметила Шеслер.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в свою очередь сообщает, что за последние дни число записавшихся в добровольческий отряд «Невский» «уже превысило на 15-20% планируемую штатную численность», однако желающих продолжают зачислять в резерв.

Журналист Олег Лурье считает, что поток добровольцев мог бы быть ещё больше, если бы началась грамотная работа военной пропаганды.

«Обескураживает отсутствие реально мощной и грамотной пропагандисткой кампании. Только представьте себе, сколько бы добровольцев отправилось на помощь бойцам Фомича, батальона БАРС-13, если бы историю героической обороны Красного Лимана ежедневно прогоняли бы через центральные СМИ и популярные телеграмм-каналы? Вспоминая историю обороны Славянска, готов предположить, что речь бы шла о тысячах добровольцев. И они могли бы изменить ход событий. Но то ли в генштабе не осознают мощь данного ресурса, то ли кто-то просто не хочет создавать новую плеяду мощных лидеров, с которыми потом придется считаться», – отмечает Лурье.

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