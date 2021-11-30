Начался первый очный суд над Саакашвили: Он вспомнил обещание Путина о повешении

В Тбилиси начался судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Как известно, заочно он был осужден всего по двум эпизодам своей преступной деятельности.

Один из них был связан с убийством молодого банкира Сандро Гвирглиани, имевшего несчастье столкнуться в ресторане с женой всесильного министра ВД Вано Мерабишвили, вступить с ней в перепалку, что тут же закончилось вывозом его в лес и смертью. Будучи на тот момент президентом, Саакашвили прикрыл своих вассалов и, используя право на президентское помилование, выпустил их на свободу. Второй эпизод был связан со зверским избиением депутата Валерия Гелашвили, который не соглашался добровольно уступить свой бизнес.

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Но в «послужном списке» Михаила Саакашвили числится еще целый ряд серьезнейших правонарушений, по которым заочных процессов не было. Теперь лидеру оппозиционной партии «Единое национальное движение» предстоит уже очно отвечать за то, что он творил в Грузии в течение девяти лет своего правления.

Естественно, начало судебного процесса для членов «Единого национального движения» стало поводом для организации очередных беспорядков. Группы «саакашистов» блокировали проезжую часть магистрали, атаковали будку охраны тбилисского городского суда. То есть, делалось все, чтобы спровоцировать полицию на ответные действия.

Далее все происходило по давно апробированной схеме «националов» – законные ответные действия полиции моментально преподносились сочувствующим СМИ и иностранным хозяевам, как неадекватно жестокие акции подавления и ущемления гражданских прав. Ни в одном цивилизованном государстве ни у кого нет права на проведение несанкционированных митингов с блокировкой магистральных артерий столицы с нападениями на представителей полиции.

В спровоцированной «националами» потасовке пострадали как пикетчики, так и полицейские. У здания городского суда было задержано 15 наиболее активных нарушителей, в числе которых и бывший мэр Гиги Угулава. Один из видных «националов» Акакий Минашвили цинично жаловался прессе: «Политически нанятые полицейские начали брызгать в мирных жителей перцовыми спреями».

Между тем, нынешний судебный процесс посвящен как раз жесточайшему разгону демонстрации противников Саакашвили 7 ноября 2007 года. Тогда по призыву оппозиции на улицы вышли десятки тысяч человек. Против них применили слезоточивый газ и другие химические препараты, манифестантов сбивали с ног мощными струями брандспойтов, широко применяли весь арсенал спецсредств – от резиновых пуль и дубинок до систем аудиоэлектронного подавления, несколько человек погибло.

Выступление самого Саакашвили (который ранее то отказывался присутствовать на судебных заседаниях, то теперь согласился) стало ярким образцом лжи, перемешанной с фантастическими домыслами. Саакашвили в очередной раз представил процесс как проходящий по заказу России и напомнил, будто президент Франции Николя Саркози якобы предупреждал его, что российский лидер Владимир Путин приказал повесить Мишико за гениталии и уничтожить всю его семью.

Далее экс-президент поведал миру, что по приказу российского президента с Александром Лукашенко в Минске устранением Саакашвили занималась целая группа генералов ФСБ.

Прославившийся в августовской войне 2008 года героическим жеванием галстуков и забегами на перегонки с личной охраной, Мишико решил рассказать и о другой тайне. По словам экс-президента, только благодаря его «мужеству» российские войска не посмели войти в Тбилиси.

«Для меня отъезд из Тбилиси означал вход российских войск в Тбилиси и развешивание российского флага в Тбилиси. В этом и заключалось содержание ультиматума. При аналогичных обстоятельствах президент покинул столицу Афганистана, и тут же пришла другая сила», – заявил Саакашвили.

Нужно отметить, что посол США Келлин Дегнан выразила свое удовлетворение состоянием здоровья курируемого Западом арестанта.

«Мы очень рады, что состояние здоровья г-на Саакашвили позволяет ему присутствовать на слушании», — заявила Дегнан.

Физическое состояние здоровья Мишико вызывало тревоги только у тех, кому этот миф нужно было использовать в качестве рычага давления на правительство. А вот то, что у пациента мания величия в последней стадии, его западные кукловоды в упор не замечают.

Далее Мишико пытался объяснить, что к жестокому разгону манифестации, за который его сейчас призвали к ответу, он никакого отношения якобы не имеет- будто бы не участвовал и следил за всем только по телевизору. Более того, он заявил, что разгоны демонстраций – совершенно обычное дело во всех государствах и тут же обвинил «Грузинскую мечту» в аналогичных действиях во время антироссийского «гавриловского погрома».

«7-го утром меня разбудили и сказали, что были столкновения. Этим процессом управлял министр ВД, я смотрел по телевизору и никому никаких директив не давал. Они действовали так, исходя из своего опыта, и тогда наша полиция была очень молода и очень неопытна. Бог нас хранил, и никто не погиб во время этих столкновений. Так происходит во многих странах, и никому в голову не приходит возбуждать дела по таким событиям, кроме особенных маньяков», – заявил Саакашвили.

Недаром доктор Геббельс говорил, что ложь должна быть чудовищной. Ведь известно, что тогда, 7 ноября, манифестанты не проявляли никаких агрессивных действий. Это была мирная демонстрация в самом полном понимании этого слова. А вот во время «гавриловской ночи» озверелая толпа боевиков «ЕНД» пыталась захватить штурмом здание парламента, а об их «мирных намерениях» красноречиво говорит тот факт, что были госпитализированы с тяжелыми травмами около сотни спецназовцев, которых не спасла защитная экипировка.

Позднее Михаила Саакашвили под усиленным конвоем из здания суда доставили в горийский военный госпиталь. Что может случиться на следующих заседаниях, предугадать трудно. Первый протест может быть своеобразной пробой, разведкой боем.

Тут нужно и помнить сценарий украинского Майдана, где деятельное участие принимали снайперы из Грузии. Какую политическую силу они представляли, давно известно. К сожалению, нет никаких гарантий того, что этот кровавый сценарий могут попытаться провернуть и в Тбилиси.