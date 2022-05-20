Начался процесс дипломатического признания республик Донбасса

20.05.2022  14:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Дипломатия, Донбасс, Политика, Россия


В Москве состоялась рабочая встреча глав МИД ДНР и ЛНР, Натальи Никаноровой и Владислава Дейнеко с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Москве состоялась рабочая встреча глав МИД ДНР и ЛНР, Натальи Никаноровой и Владислава...

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Отмечается, что встреча была посвящена консультациям относительно форматов и механизмов дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, стороны обсудили реальное положение дел в Донбассе, а также важность распространения объективных и достоверных сведений о происходящем.

Корейскому послу были переданы приветствия от глав ДНР и ЛНР с признательностью за стремление выстраивать и интенсифицировать взаимное сотрудничество. Рабочие контакты сторон будут продолжены в ближайшее время.

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