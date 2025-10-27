Начался процесс разрушения монополии доллара

Все больше стран будет отказываться во взаиморасчетах от доллара США. Об этом в беседе с бывшим аналитиком ЦРУ Ларри Джонсоном заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда все увидели, что, оказывается, его можно использовать в политических целях, это никому не нравится. И крупные государства стали задумываться.

Появление доллара, как мировой валюты, – он был обеспечен золотом. А чем обеспечен сегодня доллар? Ничем. Долларовое господство обеспечивалось политикой США внешней, американским оружием, американскими базами, но не экономическим содержанием этой бумаги…

Сколько стоит напечатать доллар? Может, цент или 10 центов за бумажку. А за сколько она продаётся? А кто получает доход? Америка…

Есть все основания для беспокойства у американцев, потому что рано или поздно мир дойдет до понимания замены институтов, которые обеспечивают господство доллара.

Вы посмотрите, как ведет себя МВФ, Мировой банк: «Этим дадим, этим не дадим». Начинается СВО, и в нарушение всех правил МВФ выделяет кредит украинской стороне. Для чего? Для войны. Значит, он политизирован.

Но это же видим не только мы – это видит весь мир. Значит, если что-то в этих странах будет не нравиться американскому руководству, значит, они могут и в отношении них применить это оружие.

Подрывается не только доверие к доллару, но и возникает желание противопоставить ему что-то еще. Это процесс не быстрый, но он уже сегодня подорвал монополию. Процесс разрушения пошел – вопрос, сколько он займет времени».