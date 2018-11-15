Начался развал управленческой вертикали Украины

15.11.2018, Киев, Игорь Петров

Проблемы, возникшие с отоплением сразу в нескольких населенных пунктах Украины, вызвавшие акции протеста, – свидетельство развала управленческой вертикали страны. В распоряжении Кабмина были все инструменты для предотвращения кризиса. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кратко резюмировать все те события и заявления украинских чиновников, то можно сделать вывод о кризисе управления в Украине, если не о развале управленческой вертикали. Во-первых, это коллективная безответственность. Ни один из участников процесса, который должен отвечать за прохождение отопительного сезона, не взял на себя ответственность за происходящее. Начинается перекладывание ответственности с одного ведомства на другое, с исполнительной на местную власть, с местной власти на местных предпринимателей.

Кабмин должен был взять на себя ответственность за срыв отопительного сезона. Тот перечень городов, который мы слышим сейчас, называется срыв отопительного сезона. В сфере компетенции и ответственности Кабмина – обеспечение бесперебойного и безаварийного теплоснабжения через НАК «Нефтегаз Украины», который является 100%-но государственной компанией, которой управляет Кабмин.

Кабмин должен был созвать срочное заседание по ситуации в украинских городах с отоплением. Но господин Гройсман занимался чем угодно – встречался с американскими министром энергетики, посещал какие- то мероприятия, но я ни слова не услышал от Кабмина о том, какие меры будут приняты для ликвидации чрезвычайной ситуации в ряде украинских городов.

Кабмин обязан был внести изменения или вообще отменить постановление №867 о возложении спецобязательств по поставкам газа, потому что именно этим постановлением был запущен механизм отключения теплокоммунэнерго от газа. В нем прописан минимальный уровень задолженности, при котором предприятие имеет право претендовать на поставки газа. Если долг выше, газ от «Нефтегаза» не получишь. Т.е. Кабмин собственным решением привел к той ситуации, которая возникла в ряде городов.

Письмом НКРЭКУ НАК «Нефтегаз Украины» получил право на отключение газа предприятий коммунальной энергетики в отопительный сезон. НКРЭКУ воспользовалась правовой коллизией между законами о рынке газа и законом о жилищно-коммунальных услугах. Законом о жилищно-коммунальных услугах запрещено отключение в отопительный период, в законе о рынке газа говорится, что газ может быть отключен. Это, с попустительства Кабмина, создало ту ситуацию, которая возникла в ряде украинских городов.

Кабмин должен был вывести коммерческую часть (возникновение задолженности, причины…), это должно было стать предметом разбирательства компетентных органов. Параллельно с этим должны были быть предоставлены номинации газа предприятиям ТКЭ. Потому что напрямую нарушены конституционные права украинских граждан, в первую очередь – право на жизнь. Теплоснабжение является одним из факторов жизнеобеспечения украинцев. Это не колбаса, о чем любят говорить в НАК, это услуга, без которой люди не выживут.

То есть все механизмы выхода из этой ситуации, возобновления теплоснабжения – в руках господина Гройсмана и подчиненного ему «Нефтагаза», – сказал эксперт.