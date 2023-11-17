Начался штурм Авдеевки с шести направлений

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Российские войска продолжают операцию по окружению Авдеевки, при этом засевший в обороне гарнизон ВСУ медлит с отступлением, рискуя оказаться в «котле», рассказал в своем блоге военкор Александр Сладков.

«Мы взяли половину промышленной зоны Авдеевской, которая выходит на дачный поселок и на трассу Донецк-Горловка… Это здорово, это приближает нас напрямую к коксохиму. Эту оборонительную линию мы пробили, просверлили своим усердием», – сказал он.

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«Тяжелый участок. Я много раз бывал там. Это много разрушенных маленьких строений – шахтерские дачи по шесть соток. Остовы домов, дороги, по которым, кроме как бежать изо всей силы, либо идти, согнувшись, по отрытым ходам сообщения, – невозможно… Когда там проходили до последнего времени позиционные бои, расстояние между нашими позициями и позициями противника было до 60 метров. Бросок гранаты, все очень быстро – постоянное ожидание атаки ежесекундное. Каждый куст пристрелян», – описал ситуацию Сладков.

По его словам, одновременно «с других сторон замыкается кольцо окружения Авдеевки, перерезаем транспортную артерию, по которой идет снабжение гарнизона».

«Украина с секундомером рассчитывает время, чтобы вовремя уйти из Авдеевки, не оставив в окружении свой гарнизон. Но мне кажется, что они, все-таки, медлят. Мне кажется, что это предмет внутреннего обсуждения на Украине – между политическим командованием и военным. Уходить – не уходить. Оставление украинцами Авдеевки означает большой успех наш и вообще всего замысла освобождения ДНР. Дальше – уже не такие укрепленные линии… Не успеют подготовить – нам проще будет идти вперед. У нас еще много населенных пунктов, которые предстоит освободить, чтобы дать возможность вздохнуть ДНР, освободив ее от нацистов», – напоминает Сладков.

Данные об успешных действиях российских войск подтверждает и журналист из ДНР Алексей Акутин.

«Чтоб не сглазить, в подробностях расписывать то, что вчера произошло, не буду. В общем, пацаны вклинились вдоль железной дороги и теперь угрожают отрезать Авдеевский коксохим от жилого сектора. Так что вполне возможно, что большой котел вокруг Авдеевки, обходя АКХЗ через Петровское (Степное), замыкать не придется. В целом, наши войска на этом участке фронта наступают сразу на шести направлениях (что крайне затрудняет для ВСУ маневрирование резервами) и какое из них в конце-концов «выстрелит» – сейчас трудно предсказать. Но действия командования группировки “Юг” (генерал Кузовлев) оцениваются положительно», – пишет Акутин.

Однако, указывает обозреватель Александр Зимовский, снабжение вражеского гарнизона до сих пор не перерезано – ВСУ имеют возможность «перебрасывать матчасть и людские подкрепления в Авдеевский район обороны».

«Положение находящихся внутри частей и соединений ВФУ хохловодцами оценивается как архисложное. Для предотвращения неконтролируемого бегства/отхода солдат и подразделений ВФУ из Авдеевского РО выставлены заградотряды силами Семьдесят четвертого пехотного батальона СпН ВФУ (основной костяк л/с батальона это бандеровские фанаты ФК «Днепр»). Артиллерийская поддержка гарнизонов Авдеевского РО усилена 148 артиллерийской бригадой, которую спешно сняли с Восточного фронта на участке Большая Новосёловка-Старомайорское и перебросили под Орловку», – сообщает Зимовский.