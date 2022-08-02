В Балаклаве начинается активная фаза строительства нового курорта

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Строительство яхтенной марины (гавани) в Балаклаве переходит в активную фазу с использованием габаритной техники. Из-за этого на стройплощадку перестали пускать электрокары и следующих к точке проката каяков туристов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

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«Работы на объекте предполагают более динамичное перемещение и заезд длинномерной техники, для которой нужно больше места. В связи с этим принято решение об уменьшении количества транспорта и пешеходов, ранее передвигавшихся по территории стройки», – говорится в сообщении.

Смена режима повлияла на доставку экскурсантов на Таврическую набережную в музей подводных лодок. Теперь этим занимаются фирменные автобусы, а не электрокары как было раньше. Попасть на точку старта каяков на пляже Мраморный можно только катером со стороны набережной им. Назукина.

Напомним, на западной набережной Балаклавской бухты уже монтируют основание для будущей яхтенной марины. Строители практически разобрали бывшее административно-бытовое здание, чтобы на его месте выстроить офис стоянки маломерных судов, где разместится инфоцентр, службы по эксплуатации и охране порядка.

Параллельно водолазы поднимают со дна накопленный за многие годы мусор, который теперь мешает установке гидротехнических сооружений.

Первым делом строители демонтировали два старых причала, расчищая место для будущих стоянок катеров и яхт. Таврическая набережная первой примет маломерные суда в Балаклавской бухте. Работы на противоположной стороне начнутся в следующем году. Там еще предстоит снести более 30 нежилых зданий: рестораны, причалы, котельную в районе набережной Назукина и площади 1 Мая.

Строительство яхтенной марины в Балаклаве на 600 мест ведет ПАО «Мостотрест», занимавшееся возведением Крымского моста. Контракт на 9,4 миллиона рублей заключили в конце прошлого года. Завершить работы должны к концу 2025 года. За строительством будет следить наблюдательный совет из 50 представителей общественности и бизнес-кругов.